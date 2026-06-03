RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Lukrativer RWE-Einstieg? 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in RWE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.06.2021 wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen RWE-Anteile an diesem Tag bei 30,60 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,268 RWE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 55,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,13 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,13 Prozent vermehrt.

Am Markt war RWE jüngst 41,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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