DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie gebracht.

Die RWE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die RWE-Aktie an diesem Tag 25,72 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,888 RWE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2024 124,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,88 Prozent vermehrt.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at