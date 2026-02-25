RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

RWE-Investition 25.02.2026 10:04:07

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

RWE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 30,16 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 33,156 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 52,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 746,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

