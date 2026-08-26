RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Rentable RWE-Anlage? 26.08.2026 10:03:29

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in RWE-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 33,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RWE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,026 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175,92 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 25.08.2026 auf 58,14 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 75,92 Prozent.

Der Marktwert von RWE betrug jüngst 44,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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