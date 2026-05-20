RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lukrativer RWE-Einstieg?
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20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit RWE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,39 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,949 RWE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 688,53 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 19.05.2026 auf 56,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,85 Prozent.
Alle RWE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE