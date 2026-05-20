DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen RWE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit RWE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,39 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,949 RWE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 688,53 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 19.05.2026 auf 56,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +68,85 Prozent.

Alle RWE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at