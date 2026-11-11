RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lohnendes RWE-Investment?
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11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 11.11.2023 wurde das RWE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 36,28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die RWE-Aktie investierten, hätten nun 275,634 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 025,36 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 10.11.2026 auf 58,14 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,25 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 45,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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