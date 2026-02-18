RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

Rentable RWE-Investition? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die RWE-Aktie bei 10,57 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,461 RWE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 51,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 489,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 389,12 Prozent angezogen.

Insgesamt war RWE zuletzt 36,67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

