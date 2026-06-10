DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Anlegern gebracht.

RWE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,86 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77,760 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 56,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 357,70 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 335,77 Prozent.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at