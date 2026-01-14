DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 14.01.2021 wurden RWE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,34 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die RWE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,082 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 48,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 258,48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,85 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 35,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at