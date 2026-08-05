DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren RWE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

RWE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,633 RWE-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 56,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375,46 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 275,46 Prozent angezogen.

RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at