DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren RWE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.08.2025 wurden RWE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,153 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 57,52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 619,37 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,94 Prozent zugenommen.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at