DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in RWE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

RWE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 39,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,504 RWE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,21 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 06.10.2026 auf 58,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,21 Prozent gesteigert.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 45,71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at