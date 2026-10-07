RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor einem Jahr verdient
RWE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 39,93 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,504 RWE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,21 EUR, da sich der Wert eines RWE-Anteils am 06.10.2026 auf 58,38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,21 Prozent gesteigert.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 45,71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
|
06.10.26
|Amprion setzt auf grüne Finanzierung: Milliardensumme platziert – was das für die RWE-Aktie bedeutet (Dow Jones)
|
06.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
06.10.26
|XETRA-Handel: DAX steigt (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW (dpa-AFX)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|57,52
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.