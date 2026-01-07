DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RWE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 39,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,555 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 47,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,30 Prozent vermehrt.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at