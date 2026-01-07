RWE Aktie

Lohnende RWE-Anlage? 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RWE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das RWE-Papier bei 39,14 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,555 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 47,87 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,30 Prozent vermehrt.

RWE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

07.01.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
