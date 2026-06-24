RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Investmentbeispiel
|
24.06.2026 10:03:49
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,73 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,517 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des RWE-Papiers auf 55,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,05 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,05 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 41,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Andre Laaks, RWE
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