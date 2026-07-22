RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende RWE-Anlage? 22.07.2026 10:04:24

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das RWE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,07 EUR. Bei einem RWE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,956 RWE-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 452,46 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 21.07.2026 auf 58,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,25 Prozent erhöht.

RWE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten