RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Lukrativer RWE-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in RWE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der RWE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 36,69 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,726 RWE-Aktien im Depot. Die gehaltenen RWE-Anteile wären am 15.09.2026 158,84 EUR wert, da der Schlussstand 58,28 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,84 Prozent vermehrt.

Insgesamt war RWE zuletzt 44,77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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