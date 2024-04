DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in RWE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das RWE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,09 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hat, hat nun 2,434 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2024 77,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,93 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,29 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für RWE eine Börsenbewertung in Höhe von 23,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at