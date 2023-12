DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Am 07.12.2013 wurde die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 59,97 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,668 SAP SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 245,36 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 06.12.2023 auf 147,14 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 145,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 172,11 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at