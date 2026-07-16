SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler SAP SE-Einstieg? 16.07.2026 10:03:23

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Am 16.07.2016 wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71,19 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 14,047 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (136,98 EUR), wäre das Investment nun 1 924,15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,41 Prozent.

Am Markt war SAP SE jüngst 159,63 Mrd. Euro wert. Der SAP SE-Börsengang fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten