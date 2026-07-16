SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Rentabler SAP SE-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.07.2016 wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71,19 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 14,047 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (136,98 EUR), wäre das Investment nun 1 924,15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,41 Prozent.
Am Markt war SAP SE jüngst 159,63 Mrd. Euro wert. Der SAP SE-Börsengang fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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