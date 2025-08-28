DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SAP SE-Investment gewesen.

Das SAP SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 85,29 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 11,725 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 771,72 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 27.08.2025 auf 236,40 EUR belief. Mit einer Performance von +177,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SAP SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 270,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at