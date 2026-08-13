SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Anlage?
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13.08.2026 10:03:44
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das SAP SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,291 SAP SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 398,17 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 12.08.2026 auf 175,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 123,98 Prozent erhöht.
SAP SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,56 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie ging am 13.09.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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