SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Investition?
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30.07.2026 10:03:24
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 30.07.2023 wurde die SAP SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SAP SE-Papier 123,58 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SAP SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,809 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (162,04 EUR), wäre die Investition nun 131,12 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,12 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 183,79 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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