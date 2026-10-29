DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAP SE gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SAP SE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 125,32 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,980 SAP SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 211,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 685,29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 68,53 Prozent gesteigert.

SAP SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 238,44 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Anteils auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at