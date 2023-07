DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe SAP SE-Investition eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAP SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 88,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 112,549 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 431,63 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 26.07.2023 auf 119,34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,32 Prozent.

Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 140,83 Mrd. Euro beziffert. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein SAP SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at