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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Lohnende SAP SE-Investition? 05.11.2026 10:03:20

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SAP SE-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das SAP SE-Papier bei 77,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 129,702 SAP SE-Papiere. Die gehaltenen SAP SE-Aktien wären am 04.11.2026 27 795,07 EUR wert, da der Schlussstand 214,30 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 177,95 Prozent angewachsen.

SAP SE wurde am Markt mit 233,31 Mrd. Euro bewertet. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

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