SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Profitable SAP SE-Anlage?
|
12.02.2026 10:03:36
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SAP SE-Aktie letztlich bei 109,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,912 SAP SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SAP SE-Aktie auf 169,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,17 Prozent vermehrt.
Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 202,99 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie ging am 13.09.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!