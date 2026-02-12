DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das SAP SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SAP SE-Aktie letztlich bei 109,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,912 SAP SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SAP SE-Aktie auf 169,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,17 Prozent vermehrt.

Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 202,99 Mrd. Euro. Die SAP SE-Aktie ging am 13.09.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at