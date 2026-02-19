SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler SAP SE-Einstieg? 19.02.2026 10:03:24

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren SAP SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SAP SE-Aktie an diesem Tag 104,94 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,529 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 173,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 652,18 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,22 Prozent angezogen.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,15 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
10.02.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 170,26 -0,04% SAP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen