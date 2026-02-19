DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die SAP SE-Aktie an diesem Tag 104,94 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,529 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SAP SE-Papiers auf 173,38 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 652,18 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,22 Prozent angezogen.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,15 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der SAP SE-Papiere an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Der Erstkurs der SAP SE-Aktie belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at