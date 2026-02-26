DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SAP SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die SAP SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,24 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 142,369 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 23 744,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 166,78 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 137,44 Prozent.

Alle SAP SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 188,82 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at