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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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SAP SE-Investmentbeispiel 08.10.2026 10:03:23

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 80,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,480 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 341,45 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 07.10.2026 auf 187,62 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 134,14 Prozent.

SAP SE wurde am Markt mit 217,68 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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