SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Investmentbeispiel
|
08.10.2026 10:03:23
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 80,13 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,480 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 341,45 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Anteils am 07.10.2026 auf 187,62 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 134,14 Prozent.
SAP SE wurde am Markt mit 217,68 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der SAP SE-Anteile an der Börse XETRA war der 13.09.2000. Den ersten Handelstag begann das SAP SE-Papier bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
08.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|188,70
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.