DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 103,78 EUR. Bei einem SAP SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,636 SAP SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen SAP SE-Anteile wären am 13.12.2023 1 411,64 EUR wert, da der Schlussstand 146,50 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 41,16 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE bezifferte sich zuletzt auf 172,32 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at