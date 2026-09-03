DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAP SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in SAP SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden SAP SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 125,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,618 SAP SE-Anteilen. Die gehaltenen SAP SE-Anteile wären am 02.09.2026 14 445,86 EUR wert, da der Schlussstand 181,44 EUR betrug. Damit wäre die Investition 44,46 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte SAP SE einen Börsenwert von 212,67 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines SAP SE-Anteils lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at