DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SAP SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 67,77 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,476 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208,32 EUR, da sich der Wert eines SAP SE-Papiers am 17.06.2026 auf 141,18 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,32 Prozent angezogen.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 166,84 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des SAP SE-Anteils belief sich damals auf 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at