DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 78,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,268 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 231,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 182,86 EUR belief. Mit einer Performance von +131,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 209,72 Mrd. Euro gelistet. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der SAP SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at