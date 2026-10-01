SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Investmentbeispiel
|
01.10.2026 10:03:17
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 116,26 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 0,860 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 185,66 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 159,69 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59,69 Prozent gesteigert.
SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 213,90 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des SAP SE-Anteils fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Die SAP SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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