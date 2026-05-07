SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|SAP SE-Anlage
|
07.05.2026 10:03:46
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 122,18 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die SAP SE-Aktie investierten, hätten nun 0,818 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 149,32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 122,21 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,21 Prozent zugenommen.
SAP SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 174,90 Mrd. Euro gelistet. SAP SE-Papiere wurden am 13.09.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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