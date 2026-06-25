DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 252,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,960 SAP SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 534,10 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 24.06.2026 auf 134,86 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 46,59 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 157,06 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at