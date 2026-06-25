SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Investition?
|
25.06.2026 10:04:10
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der SAP SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 252,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,960 SAP SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 534,10 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 24.06.2026 auf 134,86 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 46,59 Prozent gleich.
Der Börsenwert von SAP SE belief sich jüngst auf 157,06 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
17:59
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: So steht der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|06:35
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|06:35
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|130,76
|-2,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.