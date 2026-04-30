SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Lukrative SAP SE-Anlage?
|
30.04.2026 10:03:37
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 255,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,170 SAP SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (145,88 EUR), wäre das Investment nun 5 714,06 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 173,83 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
22:05
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
22:05
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)