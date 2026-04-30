SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Lukrative SAP SE-Anlage? 30.04.2026 10:03:37

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAP SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 255,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,170 SAP SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (145,88 EUR), wäre das Investment nun 5 714,06 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE belief sich zuletzt auf 173,83 Mrd. Euro. SAP SE-Anteile wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des SAP SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com

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