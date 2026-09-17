SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Hochrechnung
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17.09.2026 10:03:26
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SAP SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit SAP SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 217,70 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAP SE-Aktie investiert, befänden sich nun 4,593 SAP SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 186,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 856,96 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,30 Prozent abgenommen.
Der SAP SE-Wert an der Börse wurde auf 215,93 Mrd. Euro beziffert. Die SAP SE-Aktie wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des SAP SE-Papiers bei 53,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|186,04
|0,02%
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