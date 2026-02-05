DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine SAP SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SAP SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das SAP SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SAP SE-Papiers betrug an diesem Tag 270,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,928 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 167,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 174,30 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 38,26 Prozent.

Der Marktwert von SAP SE betrug jüngst 190,14 Mrd. Euro. Das SAP SE-IPO fand am 13.09.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der SAP SE-Anteilsschein bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at