DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in SAP SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 08.01.2025 wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 244,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,086 SAP SE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (208,40 EUR), wäre die Investition nun 851,48 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 14,85 Prozent gleich.

SAP SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 230,05 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wurden SAP SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die SAP SE-Aktie bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at