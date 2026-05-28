SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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SAP SE-Anlage im Blick 28.05.2026 10:03:14

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in SAP SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das SAP SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 263,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,380 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,97 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 27.05.2026 auf 150,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 43,03 Prozent gleich.

Am Markt war SAP SE jüngst 176,84 Mrd. Euro wert. Das SAP SE-Papier wurde am 13.09.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SAP SE-Papiers auf 53,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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