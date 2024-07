DAX 40-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sartorius vz-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Sartorius vz-Anteile letztlich bei 350,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,286 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,43 EUR, da sich der Wert einer Sartorius vz-Aktie am 22.07.2024 auf 204,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,57 Prozent.

Sartorius vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at