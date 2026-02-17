DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 28,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Scout24-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,242 Scout24-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (67,70 EUR), wäre das Investment nun 2 385,90 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138,59 Prozent angezogen.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30,75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at