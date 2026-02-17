Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Scout24-Papiers betrug an diesem Tag 28,38 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Scout24-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,242 Scout24-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.02.2026 gerechnet (67,70 EUR), wäre das Investment nun 2 385,90 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 138,59 Prozent angezogen.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,83 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30,75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
