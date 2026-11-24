Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Rentabler Scout24-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 10 Jahren eingebracht
Am 24.11.2016 wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Scout24-Papier bei 33,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 295,421 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 81,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 180,21 EUR wert. Mit einer Performance von +141,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 5,50 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Scout24-Aktie auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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