Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Performance
|
23.06.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.06.2023 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 57,34 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,440 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1 272,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,22 Prozent.
Am Markt war Scout24 jüngst 5,25 Mrd. Euro wert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:28
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:28
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
22.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
22.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
22.06.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)