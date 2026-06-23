DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Scout24 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.06.2023 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 57,34 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,440 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1 272,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,22 Prozent.

Am Markt war Scout24 jüngst 5,25 Mrd. Euro wert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at