Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Scout24-Performance 23.06.2026 10:04:02

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Scout24 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.06.2023 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 57,34 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,440 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.06.2026 1 272,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,22 Prozent.

Am Markt war Scout24 jüngst 5,25 Mrd. Euro wert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten