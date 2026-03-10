Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Scout24-Anlage 10.03.2026 10:03:35

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Scout24-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Scout24-Papier an diesem Tag bei 61,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,155 Scout24-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 74,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 198,71 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 198,71 EUR entspricht einer Performance von +19,87 Prozent.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 5,25 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs der Scout24-Aktie belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

