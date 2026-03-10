Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Anlage
|
10.03.2026 10:03:35
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Scout24-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Scout24-Papier an diesem Tag bei 61,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,155 Scout24-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 74,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 198,71 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 198,71 EUR entspricht einer Performance von +19,87 Prozent.
Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 5,25 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs der Scout24-Aktie belief sich damals auf 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)