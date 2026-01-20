DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Der Schlusskurs der Scout24-Aktie betrug an diesem Tag 29,78 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 3,358 Scout24-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 280,89 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 19.01.2026 auf 83,65 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 180,89 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich zuletzt auf 6,20 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 wurden Scout24-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at