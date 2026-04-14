Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Performance im Blick
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14.04.2026 10:03:52
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Scout24-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,07 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,219 Scout24-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 210,01 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 13.04.2026 auf 65,25 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,01 Prozent angezogen.
Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,57 Mrd. Euro. Scout24-Papiere wurden am 01.10.2015 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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