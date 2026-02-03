DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Scout24-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.02.2023 wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,52 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, befänden sich nun 183,419 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 84,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 407,19 EUR wert. Damit wäre die Investition um 54,07 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich zuletzt auf 6,07 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag des Scout24-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at