DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 20.10.2021 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Scout24-Aktie an diesem Tag 62,34 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Scout24-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,604 Scout24-Aktien. Die gehaltenen Scout24-Aktien wären am 19.10.2026 128,17 EUR wert, da der Schlussstand 79,90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,17 Prozent gesteigert.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,47 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at